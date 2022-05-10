黎智英顧問公司租蘋果大樓違契　科技園稱前年接「港人講地」查詢才跟進 (14:35)

兩名被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認兩項欺詐罪。在控方署理副刑事檢控專員周天行主問下，文曦華表示，科技園為了促進產業發展及善用土地資源，容許與承租業務相符的從屬公司或相關公司，於申請牌照獲批後佔用處所，強調須要合法和合理。

文曦華指，科技園前年3月起收到傳媒及地政總署查詢，遂向蘋果印刷及黃偉強查問，但黃沒正面回應。至5月4日，文曦華連同地政總署人員前往該處所巡查，黃偉強帶領他們去過大樓地下、1樓和5樓飯堂，但未有進入所有房間。

文曦華稱，黃偉強當時告訴他們，從1樓可見地下房間內正在印刷，避免進入，她沒有異議。她亦認為部分位置並不適宜及不需要入內巡查。她續指，大樓有小部分地方是空置，黃偉強解釋那原本用來培育人才、創作設計及製作動畫，但有些計劃中止。

文曦華巡查時，發現大樓地下有蘋果日報慈善基金（簡稱蘋果慈善）的水牌，讓蘋果慈善收取捐款，惟科技園指出蘋果慈善並非持牌公司，大樓其後已移除水牌。文又說，黃偉強曾表示不時也有外判或公關公司，在大樓內舉辦活動等。