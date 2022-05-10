迷你倉大火死因庭｜裁判官讚揚殉職消防員英勇有擔當　令人欽佩 (14:39)

裁判官首先裁定，事主張耀升於2016年6月21日晚上約7時至8時，奉命進入迷你倉參與滅火行動，遭廣泛性燒傷及吸入濃煙受傷，同日英勇殉職，於聯合醫院去世。裁判官指，張耀升當日在火場外知道有人手需要，就主動請纓入火場，「正正反映消防員的英勇精神，不是去逃避或者『吞pop』（偷懶），他明知火場情况惡劣，仍主動請纓救火，行為令人欽佩」。

至於另一事主許志傑，裁判官裁定他於2016年6月23日晚上約6時至7時，在迷你倉參與爆破和滅火行動，因高溫中暑受傷，同日英勇殉職，於醫院去世。裁判官表示，許志傑在同袍無法爆破倉門時，主動協助對方，其間從無退縮，最終誤入倉庫，以為搬開鐵板就能找到出口，「突顯消防員的擔當精神」。

綜合證供，裁判官表示可考慮兩個死因裁斷選項，包括死於意外和死於不幸，前者牽涉非故意作為，後者涉及合法作為，卻有意料之外或節外生枝的情况。裁判官指，兩名事主為了撲火和保護生命財產而入火場，屬合法作為；由於兩人罹難涉及節外生枝的情况，裁定兩人死於不幸。

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