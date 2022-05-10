兩人涉反修例示威「私了」撞人的士司機　一認暴動罪囚三年另一人逝世 (14:03)

次被告、女教師鍾泳儀（25歲）去年10月在區院提訊時，表示擬不認罪，法庭排期9天審訊，據悉她其後缺席今年4月1日的審前覆核。控方今表示，有關鍾的控罪無法律效力，證物會交予其丈夫。李官關注會否召開死因庭調查，控方則稱警方仍在調查中。

李官判刑時指，首被告張子龍（32歲）無預謀犯案，當時約20人以雨傘、棍棒、鎚子等物襲擊的士司機鄭國泉，襲擊歷時約4分鐘，而施襲者蒙面，令群情更洶湧，認為其嚴重程度屬中等；被告受過高等教育，卻「被激情駕馭理智」犯案，故以4年半為暴動罪量刑起點，使用蒙面物品罪則以3個月為起點，兩罪同期執行，認罪扣減3分1，即判囚3年。

案情指，大量穿深色衣物及蒙面者在案發的欽州街堵路，的士司機鄭國泉在路障前停車並遭群眾襲擊，繼而未能控制的士，致失控衝上行人路及撞傷兩人，其後遭拖出車施襲。其中戴着黑色掛耳口罩首被告以腳踢鄭，及以長形硬物打向其上身。