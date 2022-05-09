會展站開放日　鐵路迷兼港鐵員工讚炸彈殼「好靚」　擬通車日露宿等坐頭班車 (16:29)

港鐵東鐵線過海段下周日（15日）全面通車，會展站今日（9日）舉辦開放日供市民參觀，車站月台上展示的二戰彈殼成為熱門「打卡位」，有港鐵員工以鐵路迷身分到場參觀，大讚會展站設歷史展品吸引，希望港鐵高層會在通車當日帶領大家唱生日歌慶祝；另有曾在會展站附近上班的市民難忘車站工地發現炸彈時被要求疏散經歷，為一睹炸彈真身到場參觀。
鐵路迷劉先生於去年屯馬線開通後加入港鐵成為車站助理，今日放下員工身分到站內參觀，清晨便已到站外等候，他稱自己鍾情鐵路20年，會展站最吸引之處為有歷史展品，讚炸彈彈殼「好靚」，且可反映歷史，十分有意義。作為鐵路迷，他向記者表示通車當日會請假，前一晚先以員工身分在旺角東站見證最後一班終點站為紅磡的列車，下班後則於會展站附近的長椅露宿，待至凌晨5時許坐頭班車。他稱，希望港鐵車務總監李家潤於通車當日能帶領大家唱生日歌，慶祝特別日子。
市民難忘工地現二戰炸彈要疏散 「派不到散水餅」
市民王小姐表示，會展站於2018年施工期間，她在車站附近工作，當時工地先後發現二戰時期炸彈，當局為拆彈多次要求疏散附近居民及商戶，難忘最後一日在該處上班時被要求疏散，「搞到我連散水餅都派唔到」， 她一直十分好奇炸彈的實際外貌，故帶同就讀幼稚園的兒子到場參觀，一睹炸彈「廬山真面目」。