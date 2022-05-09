會展站開放日　鐵路迷兼港鐵員工讚炸彈殼「好靚」　擬通車日露宿等坐頭班車 (16:29)

鐵路迷劉先生於去年屯馬線開通後加入港鐵成為車站助理，今日放下員工身分到站內參觀，清晨便已到站外等候，他稱自己鍾情鐵路20年，會展站最吸引之處為有歷史展品，讚炸彈彈殼「好靚」，且可反映歷史，十分有意義。作為鐵路迷，他向記者表示通車當日會請假，前一晚先以員工身分在旺角東站見證最後一班終點站為紅磡的列車，下班後則於會展站附近的長椅露宿，待至凌晨5時許坐頭班車。他稱，希望港鐵車務總監李家潤於通車當日能帶領大家唱生日歌，慶祝特別日子。

市民難忘工地現二戰炸彈要疏散 「派不到散水餅」

市民王小姐表示，會展站於2018年施工期間，她在車站附近工作，當時工地先後發現二戰時期炸彈，當局為拆彈多次要求疏散附近居民及商戶，難忘最後一日在該處上班時被要求疏散，「搞到我連散水餅都派唔到」， 她一直十分好奇炸彈的實際外貌，故帶同就讀幼稚園的兒子到場參觀，一睹炸彈「廬山真面目」。