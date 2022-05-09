被問批評政府者遭起訴　李家超：完全錯誤　涉事者被起訴因行為涉違法 (14:38)

李家超重申，港人已擁有言論自由、集會自由等《基本法》已保障的自由，但這不代表違反法律的自由，「在法律容許之下，大家係有絕對大的自由」。

另外，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）昨（8日）就特首選舉發表聲明，對新選舉制度下大幅收窄選民基礎表示遺憾，認為破壞民主原則及政治多元，是另一次「瓦解一國兩制」的一步。李家超表示不同意有關言論，強調昨日的選舉是按香港選舉法例舉行，而這些選舉法例是過去兩三年混亂、內耗及有人試圖破壞香港管治的情況下，經完善的選舉制度帶來的結果，具廣泛代表性、反映香港實際情況，形容新選舉制度已帶來好結果，舉例稱現時立法會的辯論高質素及理性。

立法會主席梁君彥表示，二人會面期間討論了如何加深行政立法關係，使立法會議員與下一屆政府官員有更多接觸。他表示，距離候任特首上任尚有一個多月，立法會會盡力確保交接順利，包括盡快處理政府架構重組方案。

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