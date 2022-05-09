警網罪科拘6男女　涉網上群組煽惑暴力 (11:49)

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信今日（9日）交代案情，指出警方於今年2月起鎖定涉事激進組織，前日在全港各區拘捕4男2女骨幹成員，年齡介乎16至36歲。其中，警方相信報稱倉務員的35歲群組擁有人為組織主腦，另外5人為群組管理員及活躍成員，包括分別16歲及19歲學生、17歲無業者、28歲保安員及36歲電腦技術員。

譚威信稱，該組織於網上社交通訊平台上策劃暴力行動。他形容群組中逾2000個信息內，有發表仇恨政府及反社會言論，宣揚暴力仇恨及極端暴力主義行動，包括討論以利器刺死警務人員及政府防疫人員，字眼包括「武力屠殺」、「大屠殺」、「大型爆炸」、「陪葬」、「劏頸」等。另外，成員亦有討論製造炸彈等大殺傷力武器，以及討論如何購買、製造及使用攻擊性武器。

行動中，警方共檢獲9部手提電話、一部手提電腦、15支箭、兩個懷疑自製弩、兩支仿製槍械、一把匕首，以及小量大麻及含大麻成分的精油。6人涉干犯「煽惑他人有意圖傷人」、「發布煽動刊物」、「管有攻擊性武器」、「管有仿製火器」、「管有危險藥物」。行動仍在繼續，不排除更多人被捕。