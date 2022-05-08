新冠疫情｜元朗牡丹金閣多4食客染疫　歐家榮：疑病毒短距離空氣傳播 (17:42)

4名新增染疫食客資料：

．67歲女子：5月1日上午與親人在牡丹金閣飲茶，上周四（5日）起咳嗽，翌日交深喉唾液樣本，昨日（7日）陽性；一同用膳的親人快測陰性

．56歲男子及58歲女子：夫婦，同樣於5月1日到牡丹金閣飲早茶，昨日快測呈陽性

．63歲男子：與昨日公布的其中一名染疫食客是朋友，5月1日在牡丹金閣同枱用膳

牡丹金閣群組累計8名食客染疫，他們的共9名家居密切接觸者當中，有兩人快測陽性；其中一名食客在元朗博愛醫院賽馬會護理安老院工作，其一名曾一同用膳的同事亦染疫，個案昨日已公布。

新增染疫食客大部分都於當日坐在酒樓大堂中間。歐家榮表示，茶客出入時可能有短暫接觸，加上進食時會除口罩，不排除病毒經短距離空氣傳播。目前涉事酒樓所有員工快測仍然呈陰性，當日早上到餐廳用膳的約190人當中，至少21人已接受檢測及獲陰性結果。

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