特首選舉｜李家超當選　市民：望當權者盡力做好　選委讚「兩文三語好得體」 (16:57)

20多歲的葉小姐說對李家超當選「無感受」，因為有感《港區國安法》之後局勢變差，認為「香港無希望」。對於李家超說提出令香港變成有希望地方，她說只是李家超所說，做不做到是另一回事。

同樣20多歲王先生說，香港目前陷於一個爛局，很多人移民、經濟變差，希望不論誰在位都盡力做好，為香港做實事。他說，自己也有思考移民，但沒有錢。

當白領的謝先生直言對誰擔任特首無期望，「因為無期望就不會失望」。他質疑，每任特首上任都說要解決社會問題，「無一個做到」。

上海來港3年多、從事金融行業的陳小姐說，自己較忙，沒有關注特首選舉消息，靜觀其變。她說很喜歡香港，相信很多人也希望香港可以保持獨特性，「不覺得國家想將香港變成內地一樣」。

工程界選委陳慶龍期望，李家超可以較特首林鄭月娥領導的第五屆政府做得好一點，並說看李家超選後記者會「兩文三語好得體」，即時對答得體、「唔係講嘢一嚿嚿」。他相信李家超有能力及有團隊精神，不是林鄭月娥「一人說了算」。

全國政協常委林建岳表示，李家超高票當選，反映其往績能力和政綱施政方向得到選委的支持認同和社會各界的肯定，眾望所歸；其政綱反映他對於香港的問題有全面透徹的掌握，對於香港的競爭力以及長遠發展有願景、有藍圖，為香港開創更好的未來。

特首選舉2022專輯：bit.ly/3v7rl7S