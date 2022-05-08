特首選舉｜李家超當選宣言提「堅持底線思維」　稱港仍潛伏破壞力量 (14:36)

李家超回應有關行政立法關係及家人的提問時，亦提及相關內容，稱香港回歸至今都有很多優勢，但以往因內耗及泛政治化，加上對抗國家的思潮及外部勢力干擾，而「搞亂」香港，又稱現在香港不亂、大局穩定，但仍潛伏破壞力量，所以不希望他的工作會影響家人。

重申優先處理房屋問題 23條適時推進

李家超重申，上任後會優先處理房屋問題，而《基本法》23條立法就會適時推進，政制改革則並非優先處理的項目。他希望「給香港的不是一個李家超，希望給香港的是幹到事的政府」，相信市民的眼睛雪亮，一個有誠意、做成事的政府，最終會獲市民支持。

被問到如何平衡中央政府與港人利益，李家超表示中央政府與香港社會所希望發生的一致，大家均想香港長期繁榮穩定，會確保市民受益。李家超回應涉及家人的問題時，情緒一度有少許激動，感謝妻子一直照顧家庭，又稱「我嘅一切係香港畀我」，由無名小卒到重要崗位，形容可以服務香港及國家的機會難得。

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