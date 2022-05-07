11人灣仔遊行暴動罪成　8人囚33至37個月　3人判入教導所 (12:49)

6男5女被告依次為女文員仇銘芝（30歲）、學生梁耀文（23歲）、建築工人黎樂恆（32歲）、女學生何高僑（21歲）、文員梁偉楓（29歲）、林姓男學生（19歲）、女社工張鳳嬌（29歲）、岑姓學生（18歲）、售貨員蘇朗豪（30歲）、余姓女學生（19歲）及女文員梁思婷（28歲）。

法官林偉權判刑時稱，2019年10月6日的暴動歷時不長，但規模不小，亦有暴徒投擲燃燒彈，更指稱當時出現示威者人鏈存送物資，可見策劃暴動者早有預謀。案發的暴動不算最嚴重，但不算輕，若警方沒有及時制止，或令暴動愈演愈烈。

林官續稱，2019年發生一連串暴力事件，很多年輕人懷着改變社會的理念，但用錯方法，且對法律的認識不深，到場支援都屬有罪，罪責非輕。雖然沒證據顯示被告作出任何行為，但他們蓄意裝備自己成為暴動人群一分子，故就8名成年被告以監禁39個月為量刑起點，考慮各人沒有案底、同意不少案情，另有被告案發時年輕，對社會貢獻多及以健康因素作扣減，仇銘芝、黎樂恆、梁偉楓判囚35個月；何高僑、張鳳嬌、梁思婷判囚33個月；梁耀文及蘇朗豪被判囚37個月。

林官又特別讀出部分被告的求情信，稱他們態度誠懇，認真反思及對未來懷有冀望，亦不涉及政治宣揚，對社會有正面信息，例如有被告稱官司令他積極面對人生，願意將來發揮所長貢獻香港；亦有被告表示過去事情無法改變，社會經歷移民潮、新型冠狀病毒疫情，很多人迎難而上，亦希望自己可以重回正軌。林官最終稱，「佢哋寫得咁真摯，相信佢哋會做得到」。