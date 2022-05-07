海關破6億元洗黑錢案拘4人　疑用虛擬貨幣交易平台處理資金 (12:33)

海關早前鎖定一個洗黑錢集團，指集團由2020年2月至2022年3月期間，利用64個銀行帳戶處理4000宗可疑交易，最大單一轉帳為300萬元，涉款合共達6億元。海關指出，集團成員會收取來自同一海外虛擬貨幣交易平台的轉帳，其後立即進行買賣，轉為實體法定貨幣，成員會在同日、數分鐘內轉走相若金額，以美金存入本地銀行帳戶，再轉為港幣。海關發現，這批不明來歷資金涉約5000萬，部分來自內地，相信是利用虛擬貨幣高隱閉性的特性，協助他人處理不明來歷資金。

海關同時發現，集團成員亦收取來自440個本地第三者戶口及40間公司的資金，共約4000宗交易，總涉款5.5億。成員其後會將款項轉至200個第三者戶口及十多個空殼公司戶口，戶口持有人與成員沒直接關係。部分資金經兩間持牌找換店匯至內地。

4月28日，海關採取代號「鷹網」的執法行動，以洗黑錢罪拘捕兩男兩女，年齡介乎32至54歲，分別為文員、酒店職員、公司經理及家庭主婦，相信是集團骨幹，部分人本身相識。其中文員、酒店職員、公司經理曾在極短時間內，甚至同日在不同實體及虛擬銀行開設戶口，報稱用作儲蓄及日常開支，但就有多筆大額交易。3人報稱每月收入2至3萬，家庭主婦更為無業，名下公司無實際業務，帳戶卻有6億交易金額，與其財務情況不相符。海關同時出動逾40人員，搜查11處所，包括2間分別位於觀塘、長沙灣的找換店。

海關稱，已凍結被捕者約170萬元資產，考慮向法庭申請充公懷疑犯罪得益。海關仍在調查資金來源及流向、被捕人背景，亦會與海外執法部門合作，不排除更多人被捕。

海關提醒市民，利用個人銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均可能觸犯洗黑錢罪，一經定罪可判監禁14年及罰款500萬元。