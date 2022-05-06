羅致光料9月完成檢討留宿幼兒中心服務 (22:26)

羅致光今日出席立法會福利事務委員會特別會議，表示社署在今年2月和3月已落實多項改善兒童住宿服務的工作，包括通知大專院校在相關課程加入與保護兒童相關元素等。立法會議員楊永杰指港大利用人工智能晶片，研發多項影像實時分析技術應用程式，能準確監察人類活動，建議政府直接與港大合作。羅致光稱做法是探討方向，惟人工智能除涉及編寫程式，亦需時蒐集數據，學習分辨照顧與虐待兒童的行為，舉例掃風和拍打兒童的分別，形容「不是一件相當容易的事」。

去年施政報告提出，推展強制舉報虐待兒童個案的機制。局方指已展開相關立法工作，目標是在明年上半年提交法案。社福界狄志遠相信議員會全力支持，促政府盡快提交。羅致光指強制舉報涉及很多專業，若未有同時修改相關專業守則及配合到位訓練，若引起業界不安，或導致為保障自己而出現過多不必要的舉報，形容「做好事要好心和好小心，避免好心做壞事」。

工聯會鄧家彪提出，目前由社署提供或資助的協議服務的單位共有約3300個，有否任何一個單位因違規而被終止協議，而童樂居會否成為第一個被終止協議的單位。本港目前只有兩間幼童住宿機構，羅致光解釋，任何決定都要考慮幼兒的最佳利益，懲罰是其中一個選擇，惟本港相關服務根本不足夠，取消與童樂居的協議是「難過登天」。