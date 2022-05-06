新冠病毒｜安老院下周五起有限度探訪　院友、家屬須各打兩針 (21:11)

社署表示，探訪者和受訪住客必須接種至少兩針新冠疫苗滿14天，探訪者亦須在探訪前於院舍內指定位置接受快速測試，並顯示陰性結果；若探訪者或住客獲醫生書面證明因健康理由而沒有打針，訪客必須額外提供48小時內的核酸檢測陰性證明。社署亦要求院舍負責人在探訪當日，確認院舍內沒有住客或員工染疫，或被列為密切接觸者。社署補充，若訪客或受訪住客為康復者，可於收到確診紀錄後第14天起計的3個月內，豁免接種疫苗或檢測要求。

至於因體恤原因的緊急探訪，社署表示，若探訪者未打齊針或未持有核酸檢測陰性證明，則須先於院舍內接受快速測試並呈陰性，並於完成探訪後兩日提交核酸結果。

李輝表示，不少長者過去數月鬱鬱寡歡，部分缺認知能力者不理解是疫情下不准探訪，會責怪家人放下他們不管，嚴重影響情緒，故院友和家屬對恢復探訪期待已久。但她批評，未能趕及在母親節前恢復探訪，不少家屬感到不解和不近人情，質疑醫院今起已恢復探訪，「點解院舍要過咗母親節一個咁重要嘅日子先可以恢復呢？」

另外，社署公布全港安老或護養院的住客將分階段核酸檢測，首階段涉89間院舍今展開。社署表示，政府會安排指定檢測商為院舍提供核酸檢測套裝，院舍須安排職員為所有住客作鼻腔採樣。社署補充，檢測前3個月內曾染疫則毋須檢測，而如個別住客未能鼻腔採樣可改為收集深喉唾液樣本。