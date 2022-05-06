男子612襲警罪成上訴被駁回　官稱事出突然警證供輕微出入可理解 (18:04)

上訴人為陳柏傑（案發時24歲），他被控於2019年6月12日，在金鐘添華道近38555號燈柱襲擊警長方樂文。上訴人的妻子帶同一歲大兒子到庭旁聽。

上訴方爭議原審裁判官錯誤接納受襲警員的證供。兩名警員證人就截停至制服上訴人的時間有分歧，受襲警員稱歷時兩分鐘，其間上訴人不斷掙扎，大叫「黑警」等，並推他胸口，另一警員則認為歷時僅20秒；另有片段佐證過程僅10秒，上訴人沒時間作出上述一連串動作。

惟裁判官認為上述時間僅估算，加上案發事出突然，兩名警員均沒有看錶對時，可理解有輕微出入，不影響證供可信性。張官接納裁判官分析並無不妥。

上訴另一爭議為原審裁判官是否以不公平方式評估上訴人自辯證供。裁判官認為辯方證人指警員曾稱「認住戴手套嗰幾個」，但看過片段後確認上訴人沒戴手套，故警員針對上訴人的說法不可靠。張官亦認同上述裁斷合情合理，上級法院沒理據干預，故駁回上訴。