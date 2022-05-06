男子612襲警罪成上訴被駁回　官稱事出突然警證供輕微出入可理解 (18:04)

2019年6月12日示威者包圍立法會，阻止《逃犯條例》修訂草案二讀。24歲電梯技工被截查時，涉雙手推警長胸口一下，令對方感疼痛。他經審訊後被裁定一項襲警罪罪成，判囚一個月，他不服定罪上訴至高院原訟庭。法官張慧玲認為，原審裁判官磨合警員證供分歧的分析妥當，亦已按客觀環境證據，推斷警員並非針對或誣告上訴人，今（6日）駁回其上訴，被告須即時服刑。
上訴人為陳柏傑（案發時24歲），他被控於2019年6月12日，在金鐘添華道近38555號燈柱襲擊警長方樂文。上訴人的妻子帶同一歲大兒子到庭旁聽。
上訴方爭議原審裁判官錯誤接納受襲警員的證供。兩名警員證人就截停至制服上訴人的時間有分歧，受襲警員稱歷時兩分鐘，其間上訴人不斷掙扎，大叫「黑警」等，並推他胸口，另一警員則認為歷時僅20秒；另有片段佐證過程僅10秒，上訴人沒時間作出上述一連串動作。
惟裁判官認為上述時間僅估算，加上案發事出突然，兩名警員均沒有看錶對時，可理解有輕微出入，不影響證供可信性。張官接納裁判官分析並無不妥。
上訴另一爭議為原審裁判官是否以不公平方式評估上訴人自辯證供。裁判官認為辯方證人指警員曾稱「認住戴手套嗰幾個」，但看過片段後確認上訴人沒戴手套，故警員針對上訴人的說法不可靠。張官亦認同上述裁斷合情合理，上級法院沒理據干預，故駁回上訴。