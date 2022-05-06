特首選舉｜李家超造勢大會談童年被劫經歷　承諾新政府「會做事、做成事」 (17:27)

造勢大會於灣仔會展舉行。李家超出場前，現場燈光熄滅，主持呼籲觀眾亮起手機燈迎接李家超。李家超首先提及兒時經歷，曾邀請鄰里到家中一同看電視，令他感到鄰里感情簡單真摯，亦意識到只要共同做一件事就能感受到溫情。他又提及在學時曾經遇上手持彈弓刀的賊人打劫，感受到「怒不敢言嘅無助感覺」，所以選擇成為警察，希望保護市民及弱勢社群，參選政綱亦提出建立安全穩固、關愛共融的社會。

李家超再次承諾會建立「實踐型、執行型；會做事、做成事」的政府，會要求官員在問題醞釀時主動介入，直接指揮及指導，並為指定項目訂下指標以確保成果，同時維護中國《憲法》及《基本法》建立的憲制秩序。他又稱國際關係複雜，香港要把握機遇鞏固國際大都會地位，「唔等得亦唔遲得」。李家超最後呼籲選委「共同做一件事，支持特首選舉日」。

造勢大會亦有兩部分分享環節，邀請一名培僑中學學生、前警務處長鄧竟成及香港乒乓球代表杜凱琹等人，分享對下屆政府的期望。競選辦主任譚耀宗就於造勢大會尾聲時，帶領在場人士高叫「支持李家超」及「同為香港開新篇」的口號。

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