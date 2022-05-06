鐵路迷不捨東鐵「烏蠅頭」12卡列車榮休　穿「車長裝」送別 (17:09)

身穿「車長裝」的鐵路迷謝先生今午12時許已抵紅磡站。在旺角長大、現年30多歲的他說，自小住在鐵路旁，對「烏蠅頭」特別有感情，感到非常不捨，故特意裝扮一番「應節」。

19歲鐵路迷陳先生則特別帶同特別訂製、「烏蠅頭」翻新前的車頭模型到場，期望可「首尾呼應」留個紀念。他說，自小與家人乘搭「火車」遊山玩水，「連小小月台空隙都驚嘅時候已經開始搭」，留下不少珍貴回憶，對列車退役感惋惜。

就讀小學三年級的柏柏，昨晚（5日）約7時在太和站等候最後一班晚上行駛的12卡車，惟緣慳一面，故今午1時放學後立即從上水趕至沙田，期望與列車好好說聲再見。熱愛繪畫的他說，喜歡12卡車車廂的湖水綠色，希望列車日後可於鐵路博物館展出，又期望長大後能設計列車。

港鐵今午特別為列車舉行「榮休」活動，大批鐵路迷正午12時已抵達紅磡站，準備送別12卡列車。「烏蠅頭」下午1時駛進月台，鐵路迷爭先恐後擠進車廂，列車其後開出駛往沙田，沿途有廣播介紹MLR列車的歷史。列車於沙田停留1個多小時，讓市民登車盡情留影，港鐵安排職員在場協助市民拍照，又向市民派發明信片和貼紙留念。

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