曾健成阿牛刑滿出獄　促新特首釋善意解決撕裂 (16:50)

社民連成員曾健成（阿牛），涉嫌煽惑他人參與去年七一遊行案， 去年被判囚10個月，今日（6日）刑滿出獄。 天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、社民連前主席吳文遠， 及社民連主席陳寶瑩亦有到場迎接阿牛。有在監獄外等候的人， 用碌柚葉為他掃頭。他向傳媒展示「陽光總在暴雨後」的標語， 及由他繪畫的前支聯會副主席周幸彤畫像，上面寫有「撐住」。

阿牛坦言坐監很痛苦，由入獄時體重98公斤， 到出獄時只有81公斤。 他稱牆內仍很多「手足」因反修例事件而被重判， 甚至有很多人因涉嫌觸犯《港區國安法》被還柙， 比他入獄7個月的時間還要長。對於下一屆的特首，他指「 願主賜他智慧」，讓特首釋出善意去解決社會撕裂。

他提及下周日（8日）是母親節，新冠疫情奪去很多人性命， 有很多子女不能送父母最後一程， 而資深藝人曾江在檢疫酒店房間內倒斃，反映當局支援不足，反問「 不知（疫情）是天災還是人禍」， 促請當局就反修例事件及新冠疫情，分別成立獨立調查委員會調查。 他又指，昨是孫兒的生日，出獄第一件事要致電給他祝賀， 在現場逗留大約20分鐘後離開。

有份到場迎接阿牛的前全國政協委員劉夢熊表示， 阿牛是他的保釣戰友，昨是盡保釣戰友之情迎接阿牛。 談及特首選舉，他認為新一屆政府要令香港休養生息， 在建設和發展上團結一致，彌合社會撕裂和消除黃藍對立。 他又說特首在組織班子上要有自知之名， 一方面在經濟民生上沒有涉獵的他， 要做到經濟轉型和鞏固本港國際金融中心地位； 另一方面由於他被西方政府制裁， 他需要找代表在國際社會說好香港故事。