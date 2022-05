聯合國人權事務高級專員巴切萊特本月將到訪新疆,對於據報有人權組織要求她到訪香港,聯合國人權事務高級專員辦公室回覆《明報》查詢時說,巴切萊特此行除到廣州及新疆維吾爾自治區外,不會到訪其他地區,但希望「將來有可能到訪中國其他地方」(it is hoped that in the future a visit to other locations in China may be possible)。