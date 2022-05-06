委員會建議下屆問責官員毋須凍薪　倡局長月薪回復至35.7萬元水平 (15:54)

委員會建議，下屆政府的局長月薪可回復至每月35.7萬元，並按過去一年丙類消費物價指數的按年平均變動調整。至於律政司長月薪則應高於局長月薪的3.5%；財政司長及政務司長的月薪，就分別較律政司長月薪高3.5%及7%。若計及過去一年丙類消費物價指數的平均變動，律政司長、財政司長及政務司長的月薪分別應為36.9萬元、38.2萬元及39.6萬元。副局長的現金薪酬則繼續定於局長現金薪酬的65%、70%或75%；政治助理的薪酬就不應高於局長薪酬的35%。

政治委任官員福利方面，政府接納委員會的建議，容許政治委任官員可累積的年假上限由22個工作天增至33個工作天，政治委任官員辭職、合約終止或任期屆滿時，可把不多於可享年假半數（即11個工作天）的未放取年假，折算為現金。委員會認為，基於政治委任官員的工作需要，官員在任內休假有困難，亦難以在任期屆滿前一次過放取所有累積假期。

獨立委員會稍後會將薪津建議提交予候任行政長官辦公室考慮。政府亦計劃在立法會政制事務委員會會議上，向議員簡報相關建議。