北角校巴溜前撞斃5人案死因研訊　傷者作供不願重看事發片段 (15:13)

5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍、陳瑞意。庭上證供顯示，肇事校巴司機吳耀宗被捲入車底，另有一女子被拖行至熙和街。

傷者之一、補習老師雷曉琪（26歲）稱，當日她正前往補習，沿長康街行人路落斜期間，聽到有人大叫，便見一輛校巴越過堡壘街路口，「車頭中間有一個男人被捲入車底」，她見狀轉身逃跑，醒來已倒地，渾身感到痛楚，無法站立，送院後一度留醫深切治療部，11天後出院，事後臉、頭、肝、膝頭等受傷，已現康復。

菲律賓籍男司機Velasco Silestre在書面口供指，當日下午到明星海鮮酒家買飯，在長康街上斜見校巴衝向自己，校巴司機被撞低後，他見車頭前方有一名女途人，隨即將她推向牆邊，「所有野一瞬間，相信喺出於本能反應」。校巴溜下期間，他的右臂遭打開了的左車門撞倒，「我以為自己會死，合埋眼」，校巴終與他擦身而過，他事後右臂流血。

於長康街地舖上班的廣告文員劉桂梅（47歲）指，她見校巴撞向熙和街的10多名途人，有人大叫「司機喺呢度！」後發現司機倒臥於明星海鮮酒家對出。聆訊周二（10日）續，將傳召在熙和街受傷的傷者。