沙田助理民政專員林方達涉為賣淫集團訂房被捕　警稱調查與集團關係及利益衝突 (15:07)

鍾雅倫表示，暫無證據顯示林姓被捕男子牽涉其他事務，又指留意有報章提及林為儲積分而協助訂房，不知房間用作賣淫，警方會以此為其中一個調查方向，亦會再調查他與集團之間的關係，以及是否與其工作有衝突。

鍾雅倫表示，涉案賣淫集團已經營一至兩年，先後操控數十名女子賣淫，每次收費約5000至一萬元，其中3成由主腦所得，集團每月盈利約30萬。他續指，集團透過2個telegram頻道招攬女子，並以「高質OL」、「空姐」等描述吸引嫖客。警方派出男女卧底，發現集團會長期租用尖沙咀一間高級酒店的房間，安排男女性交易。

警方在5月4日至5日，以「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」罪拘捕5人，其中姓廖的30歲女子及姓黃的43歲男子為telegram頻道的管理員，相信屬集團主腦。其餘3名被捕人分別是27歲姓張的模特兒、41歲姓歐的裝修工人及30歲姓林的公務員，分別負責安排房間及嫖客、收取犯罪得益等。警方在行動中亦檢取一批空姐制服及假民航處職員證，以及相信是以犯罪得益購買的一輛名車，不排除充公被捕人其他資產。