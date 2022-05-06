兩男持氣槍追債射傷精神病姊弟　分判囚32及34個月 (14:29)

暫委法官勞潔儀稱，雖然涉案氣槍殺傷力不大，但對事主造成很大心理畏懼，兩名事主均患有精神病，屬相對脆弱的人。兩被告為了收債而持槍威脅事主屬有預謀施襲，多次射擊與黑社會無異。

被告依次為鄭俊龍（30歲，運輸工人）和羅政綱（23歲，搬運工人），兩人於2018年分別從監獄和戒毒所獲釋。

案情指，兩名事主和兩名被告居於同一屋邨，兩事主患有精神病，女事主2017年起以她和胞弟的綜援津貼償還前夫欠債。去年2月16日晚上約8時，兩名事主在逸東（二）邨美逸樓住所內聽見拍門，首被告恐嚇要求開門，否則「活生生燒死」他們。

男事主開門後雙方爭執，首被告從背囊取出手槍，向男事主射擊4至5下並拳打他，之後改向女事主射擊，打中頭及腰部，次被告則叫首被告向眼睛及腿部射擊。首被告再次向男事主開槍，又打女事主後腦。事後女事主頭及腳部痛楚，男事主面頰有5毫米損傷。

錄影會面下，首被告表示替人向追債以獲取報酬；次被告稱離開單位時，擔心門外閉路電視拍攝到案發經過，遂取走攝影機。