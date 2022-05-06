法庭內拍照錄音傳他人　酷刑聲請者認藐視法庭囚8天 (12:51)

報稱是酷刑聲請者的印尼籍男子Sudewo（現年57歲），承認於前年9月1日，在高等法院26號法庭藐視法庭。李官以12天監禁為量刑起點，考慮他承認藐視法庭，節省法庭時間，減刑至8天。律政司一方原要求他支付5萬元訟費，但李官考慮他沒經濟能力，減至500元。

案情指出，當日法庭聆訊期間，Sudewo播放一段錄音，錄到法官的聲音，法庭書記檢查發現他手機內有一段錄音及兩張照片，照片分別顯示庭外的審訊案件表及庭內被告、法律代表和懲教人員，他亦將照片和錄音檔透過WhatsApp發給名為「Money」的用戶。Sudewo當時聲稱自己是遊客，不知庭上不得錄音，亦刪除了錄音、照片及WhatsApp信息。法庭其後報警，警方到場將他帶到中區警署調查。

在警誡錄影會面中，Sudewo承認由「Money」指派到庭，向他交代聆訊內容，他拍照是為了證明他已到庭，錄音則是記錄聆訊內容。他亦承認透過庭內標示知悉不得拍攝，但不知不能錄音。