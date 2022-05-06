女警認圖向報案人借百萬元　收另一報案人6萬貸款未還　認罪候判 (11:50)

除了索取貸款案，被告區嘉曼（46歲）另涉洗黑錢案，在該案承認兩項串謀洗黑錢罪。裁判官劉淑嫻將兩案一併押後至8月12日作求情和判刑，被告繼續還押。

索取貸款案的控方案情指，被告當時隸屬刑事調查隊，事後已停職。事發於2019年11月，事主李思明就餐廳發生的盗竊案報警，被告負責調查案件，與李會面後交換電話聯絡。被告向李透露，上司不喜歡她，甚至想把她調走，但保證會儘快查明案件。2020年1月，被告致電要求李借款100萬元，聲稱要替其胞妹還債，並支付撫養權官司的法律費用。李感到驚訝，但無意借錢予被告。及後被告再邀請李會面，李因為不滿被告索取貸款，未有出席。

另於2019年8月，另一名事主胡顯鎏因打鬥案被捕，被告與胡進行警誡會面後，兩人仍保持聯絡。2020年5月，被告向胡發WhatsApp短訊，表示急需籌措律師費，要求借貸6萬元。胡將6萬元的支票交予被告，惟被告兌現支票後未有還款。