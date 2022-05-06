香港歐洲商會倡取消熔斷縮檢疫時間　克服對旅客「無謂恐懼」免自絕於世界 (11:54)

香港歐洲商會的信件同時抄送予商務及經濟發展局長邱騰華、食物及衛生局長陳肇始和運輸及房屋局長陳帆。商會形容目前航班熔斷機制有如「惡夢」，幾乎每日都有商會成員面對航班取消而無法返港，亦有愈來愈多檢疫酒店拒絕以此原因向旅客退款，即使當局近日調整熔斷門檻亦無濟於事，認為情況嚴重影響本港國際商業中心的地位。

商會亦表示，目前抵港旅客出發前須獲核酸檢測陰性證明，但本港的新冠陽性CT值標準較大部分國家高，令不少在出發地核酸檢測呈陰性者，抵港後核酸檢測變成陽性，令有意抵港者卻步，更為海外塑造出香港自絕於世界的形象，而且目前海外發出核酸陰性證明的實驗室正因其他國家放寬入境措施而逐步減少，亦增加抵港者出發前獲得證明的難度，建議特區政府容許抵港者出發前以快速檢測代替核酸檢測。

商會同時認為，本港相當可能已達致群體免疫，本地陽性者若無病徵或情況輕微亦可在家隔離，反而抵港旅客即使檢測陰性，仍要入住隔離酒店7日，質疑為何政府視陰性抵港者的風險較本地確診者高，建議讓無病徵或病情輕微的輸入個案在家隔離，與本地陽性者的標準看齊，而抵港後檢測呈陰性者，則應改為在家自我監察4日及持續檢測7日。

商會期望本港借鑑其他地方例如新加坡的正面經驗，並加以實踐，克服疫情以來對旅客的「無謂恐懼」。