中晚期鼻咽癌抗放射治療　港大研標靶藥提療效 (00:09)

港大醫學院臨牀醫學學院兒童及青少年科學系教授涂文偉團隊約2年前曾發表研究，揭示γδ-T細胞外泌體可滲透EB病毒相關的腫瘤細胞將其殺死，團隊今次針對外泌體對鼻咽癌療效進行研究，結果已刊於《癌症免疫治療》。

研究團隊以小鼠測試，發現γδ-T細胞外泌體可抑制鼻咽癌腫瘤生長，患鼻咽癌小鼠使用外泌體約100日，存活率可達一半，無使用外泌體的對照組小鼠約50日後全部死亡。中晚期患者因擁有較多抵抗放射治療的鼻咽癌腫瘤幹細胞，故放射治療對其效果不佳，研究發現，外泌體可殺死這些對抗放射治療的腫瘤幹細胞，如同步進行放射治療，更可有助外泌體進入癌細胞將其殺死，結果顯示，結合放射治療最終可殺多1倍癌細胞。

除放射治療，鼻咽癌亦可用免疫細胞治療，從患者身上抽取T細胞改造，恢復其殺癌功能後放回體內，但由於腫瘤周邊環境會抑制T細胞反應，故療法對血癌效果佳，但對鼻咽癌等有實質固態腫瘤的癌症療效有限。是次研究發現，只用γδ-T細胞的外泌體則可不受腫瘤影響，外泌體可繼續發揮抗腫瘤功能。涂文偉形容，如γδ-T細胞是士兵，外泌體便是坦克，防禦力更高，可穩定「攻堅」殺癌。

涂文偉指，外泌體製備及保存方法簡單，從任何健康人士身上抽400至450毫升血，便可在實驗室內分離出50毫克外泌體，製成約500劑可廣泛提供予所有鼻咽癌患者使用的標靶藥物；加上外泌體並非活細胞（living cells) ，普通家用雪櫃亦能保存，故外泌體療法成本會較放射及免疫治療低，現時最熱門的CAR-T免疫細胞治療成本高達50萬美元(即約400萬港元)，涂文偉料外泌體療法僅為其十分一。

涂文偉稱，團隊正籌備臨牀研究，了解外泌體藥物與放射治療同步使用會否有副作用，料需時2至3年，如方法有效安全，中晚期鼻咽癌患者日後可選擇聯合兩款治療提升療效。