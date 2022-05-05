警拘41人涉網上騙案及洗黑錢　清洗逾1.32億元 (19:04)

灣仔警區刑事總督察何兆東表示，行動主要涉及兩類案件，第一類為網購、投資、釣魚電郵、網上情緣等傳統騙案，涉款由數百元至1.03億元。最大宗涉1.03億元騙案，為一間海外環保科技公司收到一直合作的客戶電郵，指要更換銀行帳戶，該公司不虞有詐，將款項轉入新戶口，騙款因而落入騙徒手中。警方初步調查相信，騙徒事先已入侵了客戶電郵，警方暫時成功堵截其中的1400萬元。

灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德表示，另一類俗稱「彈票黨」的網購騙案，騙徒扮買家在網上買賣平台、專門向名貴手表、手機、洋酒等賣家入手，相約交收時，要求賣家檢查帳戶帳面紀錄，或提供偽造入數紙，完成交易後，賣家數日才發現「彈票」。警方去年9月至今年4月接獲8宗同類案件，涉款共逾88萬。

行動中，警方拘捕28男13女，年齡介乎19至69歲，分別涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、盜竊。全部被捕人士已獲准保釋候查，6月中旬向警方報到。警方指，其中36人為傀儡戶口持有人，當中3人為菲律賓籍家庭傭工，涉借出戶口處理網上騙案騙款。其餘5人涉為「彈票黨」骨幹成員，分別報稱商人、會計師、髮型師及無業，涉嫌提供支票作行騙，或現身交收等。