兩男2019年黃大仙紀律部隊宿舍外非法集結罪成 (18:24)

3名涉案被告為鍾濠全（27歲、後台工作者）、梁文傑（21歲、學生）及洪英展（22歲、學生）。他們同被控於2019年8月9日，在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界，參與非法集結。

辯方曾爭議兩名被告僅在現場燒衣紙，與照射雷射光束及叫囂的人有一段距離，故並非參與非法集結。惟劉官認為，案發日並非盂蘭節正日，案中有「主持人」率領燒衣紙行為，更向記者講解行動，其後逾百名集結者在馬路上聚集，阻塞交通，亦向警方灑溪錢，叫「黑警死全家」等口號，並向警方和宿舍照射雷射光，行為具威嚇性。

辯方另爭議拘捕第三被告的警員錯誤指出次被告多次衝出馬路，看過片段後改稱「衝出馬路」意思是「急步行」。劉官僅同意不肯定被告是否有衝出馬路，但裁定該警員供辭誠實可靠；次被告在人群逗留及燒衣紙逾4小時，首被告則兩度加入燒衣紙，劉官認為兩人位置看到照射雷射光的人群及警方防線，他們必然知道正參與非法集結，而選擇留守，壯大集結者聲勢，裁定他們罪成。