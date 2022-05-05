葵涌警署運紅酒變汽油彈案　涉案少年被判囚14月　官不接納被告遭設局 (17:40)

被告林偉豪（現年24歲）被控於前年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方，連同另一人管有兩支疑似汽油彈。辯方早前爭議被告僅從中間人接下運紅酒兼職，不知袋中藏有汽油彈。惟屈官不認同他遭設局，只接受他並非領導角色，否則會遭控以更嚴重的罪行。

屈官續說，案中沒證據顯示被告有意圖使用汽油彈，僅收錢為他人運送物品，而他為賺外快送汽油彈亦非求情理由。他運送的是已完成的汽油彈，可立即使用，為人身安全及財產帶來破壞；案發時社會事件及公眾秩序罪行嚴重，案發地點並非示威現場，但接近葵涌警署，警方亦有情報指警署可能受襲，汽油彈對警署內外的人風險極高。

被告另向警方提供3份證人口供，協助調查其他案件，但屈官認為口供對控方沒實質協助，不構成減刑理由。屈官以15個月為量刑起點，考慮被告沒案底，有良好背景，熱心公益，酌情減刑1個月，判囚14個月。