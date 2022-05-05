北角校巴溜前撞斃5人案召死因研訊　肇事校巴公司稱車輛意外前後檢查均無問題 (16:19)

5名死者為YIP WILLY（葉慶華；89歲）、楊文根（77歲）、梁洪（83歲）、何玉珍（80歲）、陳瑞意（70歲）。

肇事校巴公司、溢興旅運有限公司東主李玉蘭（66歲）稱，吳耀宗自2018年起受僱，他駕駛校巴（車牌HG365）負責接送往返北角及南區的學童及保姆，不曾接獲投訴，校巴在同年10月更換全新車軚，事前事後檢驗亦無問題。

案發當日，駕駛貨車途經長康街的司機胡庭歡（42歲）稱，肇事校巴停泊在行車線左一線，右手持手機的司機吳耀宗打開司機位車門，「似拎緊野」，車門一關上，校巴便慢速向下溜，司機先後用雙手及身體擋車不果，校巴溜下約15至20米後，便見司機從車底出現，校巴及後以每小時40至50公里的車速前衝，終撞向人群。

駕駛電單車的印度籍男子Singh Balwinder在書面口供指，校巴溜下之際，他大聲向途人警告，校巴撞至熙和街後，現場有大批傷者，司機起初不省人事，及後恢復知覺，臉部發紫、頭及咀部均在流血。

校巴溜下期間曾撞到一輛的士的車身，駕駛該的士的司機吳瑞偉（53歲）稱，除見到司機從右邊車尾滾出，亦見左車身有一杏衣女子被拖行至熙和街。研訊明（6日）續。