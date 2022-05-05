黎智英顧問公司租蘋果大樓違契　科技園稱每年巡查兩次均不見違規營運 (15:04)

兩名被告黎智英（74歲）和黃偉強（60 歲）否認共兩項欺詐罪。代表黎智英的資深大律師陳政龍盤問下，黃克強同意工業邨公司（現為科技園公司）和承租人在涉案用地興建大樓前簽訂租契協議，其後簽署租契，以確保雙方責任和權益，條款由法庭演繹。

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪盤問時，黃克強指出，承租人可為相關公司向科技園申請佔用該處所，惟必須與承租業務有關才獲批牌照。黃佩琪指出，近年人們由報紙轉到應用程式閱讀新聞，《蘋果日報》亦開拓應用程式和製作動新聞，黃克強表示如果動畫公司申請牌照，科技園會考慮相關因素。

黃克強續指，科技園按個別情況考慮是否批准牌照，力高營運私人生活業務，獲批牌照機會不大，但雙方仍可商討。他指，一旦發現違規行為，科技園不會立即採取法律行動，而是先作警告，提醒承租人改善情況，目的是妥善利用資源。他確認科技園每年派員到上址巡查兩次，但不見力高顧問該處實際營運。

辯方表示，上月收到警方早前索閱有關法律專業保密權的文件，多達280萬檔案，並新增一份書面供辭，向法庭申請押後案件，陳官遂把案件押後至下周二。