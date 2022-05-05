勞聯倡最低工資增至每小時46元　籲改為一年一檢 (14:45)

對於有商界質疑提升最低工資將起漣漪效應，引致公司薪酬架構整體上升，負擔大增。周小松認為經濟不景時，員工「有工開」已經滿足，僱主亦毋須加薪留人，而現時本港領最低工資的員工人數約為1.43萬人，主要為政府外判清潔工及保安員，料提升最低工資只影響最基層員工，對企業影響不大，不會引起漣漪效應。

另一名勞聯立法會議員林振昇表示，兩年檢討一次最低工資的安排變相令最低工資凍結4年，水平嚴重滯後，工友難維持購買力，批評政府「少咗份擔當」。

63歲外判清潔散工忠哥表示，每日開支約350元，租金每月3500元，如領最低工資無法應付生活，形容外判清潔工是「被捏住條頸開工」，因此他改為打散工，以日薪500元每日工作8小時，會待最低工資上升後才從事全職工作，以免生活不穩。