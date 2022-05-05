警控6倫敦金骨幹成員詐騙洗黑錢　有苦主為末期癌症病人 (12:16)

警方表示，涉案詐騙集團涉及兩間本地金融公司，分別在2015至2017年共詐騙215人，騙款超過1.1億元。於2018至2019年期間，共拘捕44男22女，年齡由18至27歲。商罪科訛騙組高級督察何進遠稱，案中其中一名35歲女事主患有末期癌症，前年在網上認識一名自稱投資倫敦金經紀，對方不斷炫耀奢華生活，誘使女事主交出全數醫療費用投資倫敦金，希望獲利更多用作治療，更被對方慫恿向財務公司借貸增加投資額，事主最終授權經紀交易，短時間內損失超過50萬元投資額，事主之後亦無法聯絡經紀失去聯絡；另一事主為一位中學男教師，經網上認識一名聲稱擁有豐富投資經驗的倫敦金女經紀，對方同樣不斷吹噓投資經驗，並聲稱可不收佣金，最終事主交出30萬元，一星期內就全數輸掉，騙徒更要求事主再注資。事主發現被騙後更勸對方重返正途，報讀進修課程。

警稱騙案手法「換湯不換藥」 投資工具改變惟手段依然

商業罪案調查科警司葉永林又表示，近年投資騙案大幅上升，今年頭兩個月共錄得243宗案件，比去年同期上升133宗，損失金額亦由3590萬元大幅上升至1.3億元。他續指，騙徒會利用不同投資工具行騙，由過往利用倫敦金及外匯買賣，近期轉以投資虛擬貨幣及低風險股票買賣等，而騙案手法則「換湯不換藥」，最常見手法包括在社交平台利用美男、美女頭像招徠及兜搭事主，並炫耀奢華生活，以引起事主注意，再吹捧自己為投資專家，吹噓投資產品高回報低風險，近兩年騙徒亦利用部分市民急於求職的心態，以聘請人才為名，再游說事主投資買賣，除將事主投資金錢直接存入戶口之外，亦會要求事主購買不同虛擬貨幣，並分散於不同電子錢包，增加警方調查難度。