警拘7人　涉48宗低息貸款騙案逾280萬 (12:20)

警方東九龍重案組高級督察劉啓彥表示，騙徒以隨機致電（cold call）形式聯絡市民，聲稱是銀行職員，可提供低至0.18%的低息貸款，並提供寫有公司名稱及職位的卡片，以博取事主信任。騙徒之後要求事主開立投資戶口或下載網上交易平台軟件，並存款至指定戶口作保證金及資產證明，訛稱可提升貸款獲批機會，以及事後可退回全數保證金。

警方東九龍重案組總督察莫子威透露，騙徒向其中一名48歲事主稱，如果貸款20萬元，一年僅需還款數千元，事主於是先存入7萬至指定帳戶墊支，騙徒其後再稱存款增至10萬元則可獲贈智能電話及平板電腦，事主亦言聽計從，一共被騙13萬元；另一名22歲的事主則為了交出墊支金，一年內向30間財務公司貸款40萬，其後因未能成功獲得貸款，直至向銀行查詢及與親友商討時才揭發事件。警方共接獲48名事主報案，年齡介乎22至71歲，包括學生、裝修工人、家庭主婦及公司東主，損失由5000元至43.2萬不等。

警方經調查後，於5月3日至5月5日拘捕6男1女，年齡介乎20歲至38歲，其中6人有案底。莫子威指，被捕人涉嫌以自身戶口收取受害人金錢，處理的犯罪得益由4.7萬至126萬不等，在案中屬主要角色，警方仍在追查幕後主腦。

莫子威透露，其中5名被捕人年僅20至23歲，聲稱為數千元報酬出售個人戶口收取款項。他提醒洗黑錢罪的最高刑罰為入獄14年，呼籲青少年切勿以身試法。