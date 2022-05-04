傳真社系統遭黑客入侵 洩3700訂戶電郵  (22:56)

黑客入侵前一日，傳真社在4月13日報道特首候選人李家超兩子背景及曾與特首選委共事，報道廣為流傳。在4月1日曾報道落馬洲河套區「方艙醫院」布局與武漢的火神山及雷神山醫院相似。傳真社前日亦報道，Android 版本「安心出行」應用程式內置有人臉識別模組，資科辦稱程式推出至今從沒採用人臉識別功能，已要求承辦商研究在不影響程式正常運作下刪除相關功能。

傳真社昨於網站及社交平台交代事件及向受影響人士致歉，稱被存取資料經訂閱計劃收集，並非捐款人資料，亦沒有記錄登記名稱及電郵地址以外的其他資料。傳真社又指，雖然系統並無匯出資料的紀錄，但不能排除黑客以其他方法盜取。

傳真社指，昨日（5月3日）發現事件後，第一時間停用被入侵的系統，並重新檢視各系統的保安，但重新建立系統需時，新聞通訊短期內難以恢復，呼籲讀者從其網站及社交平台瀏覽資訊。