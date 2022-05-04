持有顧問公司租蘋果大樓違契　科技園稱前年得悉事件　從未批出牌照 (18:24)

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）否認詐騙科技園，導致蘋果印刷及或力高顧問獲利。控方證人黃克強2016年起擔任科技園公司行政總裁，他作供時確認控方指出，案發時蘋果印刷沒向科技園公司，為力高及蘋果慈善基金會申請牌照以佔用處所，兩間公司亦從未獲批牌照。

黃克強表示，科技園從傳媒得悉力高及蘋果慈善基金會或佔用涉案處所，2020年3月底曾去信蘋果印刷要求對方澄清。翌月蘋果印刷回覆稱，力高使用處所作為公司地址，但強調沒有佔用地方，並將會更改公司地址。至2021年6月，科技園透過律師行兩次去信蘋果印刷，表示得知上址發生違法事情，而科技園將會啟動重收土地程序。同年9月，科技園就違契事宜採取法律行動，即向蘋果日報發出訴訟傳票。

代表黃偉強資深大律師黃佩琪庭上反對，控方將律師行信件及訴訟傳票呈堂，認為與本案無關；而黃克強提及有消息指上址有人違法，或牽涉國安法，黃佩琪認為對黃偉強不公。法官陳廣池最終拒絕該些文件呈堂。