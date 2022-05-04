白韞六稱未見有人煽惑特首選舉投白票　拒回應涉「洪門宴」提問 (17:50)

特首選舉唯一候選人李家超，上月在網上刊出包括藝人方力申等言論的選舉廣告，遲了2至3個工作天才上載支持同意書到選舉事務處中央平台，涉不符選舉事務處指引。白韞六指，事件現階段由選舉事務處處理，至於公署會否介入調查，他指有待選舉結束後再檢視相關情况。

至於今年初，多名高官在新冠疫情肆虐下，出席港區人大代表洪為民的生日宴，有份出席的白韞六毋須接受紀律跟進。白韞六三度被傳媒追問事件，包括會否公開道歉、是否擔心有利益衝突，以及影響社會對廉署看法等，白韞六僅重申特首林鄭月娥經已經交代，他沒有補充。

白韞六在年初當選國際反貪局聯合會主席，而根據聯合會憲章，包括主席在內的執行委員會委員，一旦停止代表所屬的反貪機構，即不能再擔任執委。被問及6月30日任期屆滿後的安排，他指下一任廉政專員將由特首當選後邀請及向中央推薦，反問現時回應相關問題會否太早，又指如果他不再是廉政專員，聯合會主席一職將會由新任廉政專員擔任。