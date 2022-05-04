測量助理2019年旺角非法集結罪成判囚4個月 (16:18)

崔官總結案情指，案發時集結者留守馬路，癱瘓交通，並高叫「光復香港，時代革命」、「黑警死全家」等口號，及以雷射光束照向警員，警方曾舉藍旗警告，但集結者沒散去。崔官認為案情嚴重，在集結者情緒高漲下，情況可能迅速惡化，法庭須維護公眾秩序。

被告陳昭宇（現年30歲）向感化官稱當日到旺角吃飯，在路邊等朋友吸煙，早前放裝備入背包內忘記取出。崔官認為他無悔意，沒減刑理由，判囚4個月。

辯方引述被告親撰求情信，提及他與父母、妹妹、外甥女同住，父親做散工，母親是主婦，妹妹亦要照顧女兒，故被告是經濟支柱，更協助照顧外甥女。親友求情指他有責任心，愛護家人，以往熱心公益，奉公守法，本性善良有正義感，其僱主更願意再聘用他。辯方強調案中僅百人參與集結，歷時數分鐘，亦沒有大規模堵路及嚴重暴力行為。而被告身上的裝備均是防具，沒有雷射筆等危險品，望法庭接納非最嚴重一例。