屯門「黃店」東屋台店東阻差辦公罪成上訴遭駁回　須即時服刑 (15:56)

上訴方稱，兩名上訴人魏偉才（25歲）及胞姊魏素香（36歲）未必知道警方要求進入店內的原因。法官黎婉姫不認同，指店內有人向門外張望，不時指向街外及交談，且有不少穿着防暴裝束的警員，街上佈滿雜物，記者亦說警方截查多人，認為上訴人必然知悉當時街上發生何事。黎官亦不認同兩人是向警員了解其要求和法例賦予的權力，並同意原審裁判官施祖堯的分析，而謄本或片段未有顯示上訴人作出有關要求，反之警員嘗試說話時，第二上訴人再三打斷他說話，存心刁難。

此外，當時有警員說店內有逃犯，要求進入店舖，要求及理據清晰不過。黎官認為，上訴人不可能不知道，且警員非常接近兩人，說話聲量不弱，但兩人依然選擇站在店門前，不讓警方內進，可見意圖是故意阻撓警員正當執行處理職務。兩人繼續站在門口，令警方需要使用武力移走兩人，增加執法難度。黎官遂裁定，兩被告的定罪穩妥，故駁回上訴，維持原判。