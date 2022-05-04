新冠疫情｜許樹昌料新冠病毒成風土病難「清零」 (15:30)

許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，新冠病毒在本港曾經大爆發，病毒難在短時間內消失，有機會變成風土病。他解釋，社區或有大量無症狀患者傳播病毒，加上市民接種疫苗後，體內抗體水平會隨時間下跌，形容情況屬「Omicron的威力」。

被問到個案數字在低位徘徊，「清零」目標會否難以達到，許樹昌回答「可以咁講」。另舉例指，即使在疫苗接種率遠高於本港的新加坡，當地也無法「清零」。他表示，内地不斷調整抗疫策略，由初期「清零」、「動態清零」，到近日的「社會面清零」，相信本港長遠需視乎內地抗疫策略以調整目標。許樹昌補充，本港確診個案正緩慢下跌，現階段未必有需要推行全民強制檢測，但日後若要與內地商討通關，相信需與相關部門再溝通。

特首林鄭月娥昨公布第二階段放寬社交距離措施詳情，許樹昌指，上月首階段放寬社交距離措施後疫情未見明顯大反彈，加上疫苗接種率有所提升，認為本港有條件逐步放寬措施。對於食肆明日起可8人一枱，但酒吧復業後只能4人一枱，他認為酒吧顧客除口罩時間較長、會高聲說話，亦可能一晚光顧數間酒吧，較一般食肆有較大風險，故形容港府安排合理。

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