新冠疫情｜多兩患者公院離世　另一五旬漢竹篙灣隔離期間昏迷送院不治 (16:38)

昨日（3日）離世患者當中，一人來自院舍；一人無接種新冠疫苗紀錄，另一人接種了一劑疫苗。

另外，李立業公布在5月1日另有一名59歲男患者離世，死前正在竹篙灣社區隔離設施接受隔離。他本身患有高血壓、糖尿病、腎衰竭，2018年曾接受腎臟移植手術，另外有心臟病及睡眠窒息症。患者4月28日快速測試呈陽性，隨後入住竹篙灣社區隔離設施，5月1日被發現在房內不省人事，由救護車送抵北大嶼山醫院急症室，當時已沒有心跳，插喉後被發現血糖低，急救期間曾使用5劑強心針，搶救無效不治。李立業表示，患者遺體將會送到公眾殮房，轉交死因裁判官跟進。

歐家榮：料五旬死者不適合家居隔離故入竹篙灣

歐家榮指出，當局安排患者分流時，會考慮患者的健康狀況，例如需否長期照顧、年紀、免疫力是否較低等，亦會考慮患者若家居隔離，會否對家人造成傳播風險。他表示，在竹篙灣昏迷後離世的患者被安排入住社區隔離設施，相信他的資料經評估後是不適合家居隔離。

李立業稱，如果患者入住竹篙灣社區隔離設施後，病情出現變化，或該處的醫護人員未能處理時，便會把患者轉送到附近的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心或醫院。

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