內地男嘉頓山刀傷4晨運婦認企圖謀殺　稱自殺未遂望殺人在內地被判死刑 (14:02)

案情稱，2019年10月11日早上，4名事主吳伯弟、劉文聯、張軒娣、林琼琼在嘉頓山晨運。約10時許，被告劉越騰（現年26歲）手持一把20厘米長的水果刀襲擊林琼琼的背部及頸部。其餘3名事主目睹後隨即逃去，被告遂追上3人。吳伯弟被刺中頸、腹及背部、劉文聯被刺中後頸及背部、張軒娣則被刺中左胸、左頸及左肩。另有途人看到被告施襲，離開現場求助。4名事主送院，情況危殆。被告於10月13日由深圳灣口岸入境時被捕。

被告在錄影會面中承認襲擊4名事主，並說自己多次自殺未遂，故改為襲擊他人致死，並稱知道香港沒有死刑，希望殺人後返回內地被判處死刑。他稱不認識4名事主，但認為當時適合下手，故襲擊4人。

被告施襲後，同日從羅湖口岸出境，並聲稱遺失雙程證，警方告知他可以使用護照離港。他折返租住的美荷樓青年旅舍，取護照後重返羅湖離開香港。他稱，返回內地後曾向公安報案，但公安表示他在香港犯案，不能在內地被捕。

4名事主的背部、頸部、肩部等均有多處斬傷，其中林琼琼原患有焦慮症，遇襲後情緒不穩，更以為是鄰居指派被告襲擊她，被診斷患上妄想症及創傷後遺症，出院後繼續接受治療。兩名事主亦在認人程序中認出被告。