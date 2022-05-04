57歲男煽惑不投票罪成判緩刑 (11:05)

辯方今求情稱，社會服務令報告指被告周榮達不適合履行社服令，因為他長期在內地工作，來回兩地須接受隔離檢疫，難以定期向感化官匯報情况。辯方又指，如果被告即時入獄，恐怕失去工作，重申被告願意承擔法律責任，冀判處緩刑。

鄭官聽畢求情指，涉及選舉的案件性質嚴重，一般考慮判監，由於報告不建議被告接受社服令，餘下選項只有監禁。鄭官採納3個月監禁為量刑起點，被告認罪扣減至兩個月；由於被告背景良好、沒有案底和有悔意等，判緩刑兩年。

案情指，被告去年11月在個人facebook專頁發帖，表示「放棄不投票是不需要借口，投票是要勇氣的」。同年12月19日為立選投票日，被告發文指「如果你認為不投票比投自由意志的一票對立圾選舉的抗議聲更大，你認為獄中的前輩，手足不想你投下自由意志的一票，忍心讓死去的枉死，失踪的無聲」等。