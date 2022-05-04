張超雄偕家人赴加拿大　留言鍾劍華facebook：雖未安定但感安全 (10:30)

身在英國的香港民意研究所（香港民研）副行政總裁鍾劍華日前於社交網站透露有朋友抵達多倫多，其後張超雄留言感謝鍾劍華，稱「現在雖然未能安定，但至少安全，自己的基本自由不再需要仰賴當權者的賜予」，又表示日後需要以更多時間照顧女兒和家人，做一個照顧者，亦不會忘記初心。鍾劍華則回應稱高興張超雄安頓下來。

立法會前議員邵家臻亦於社交網站上證實，張超雄一家已抵達多倫多。以往曾多次為張超雄助選的邵家臻，讚揚張超雄義無反顧及全程投入，亦稱讚他即使面對四方八面的攻擊，亦關注貧窮、院舍、殘疾、難民及囚權等議題，同時非常「熟書」，有如議會中的「無字天書」，透露他入獄時，有官場中人都搖頭嘆息。

現年65歲的張超雄於澳門出生，2004年成為立法會社福界議員，4年後代表公民黨出選新界西敗陣，直至2012年代表工黨轉戰新界東成功當選，重返議會，至2020年11月與民主派議員總辭。張超雄於議會內主力關注殘疾、院舍及貧窮議題，亦曾因應「康橋之家」殘疾人士院舍院友身亡事故，推動修訂相關法例。

張超雄於2020年5月8日立法會內務委員會選正副主席時，到主席李慧琼面前高叫「李慧琼，你越權」的口號逾40分鐘，今年初被法庭判藐視罪成，入獄3周。