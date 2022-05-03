公眾泳池周四不會重開   議員斥「離譜」 (23:31)

康文署晚上發新聞稿指，本周四起，將重新開放轄下的刊憲泳灘及水上活動中心，當中15個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務，除相關泳灘外，其餘泳灘繼續暫停救生員服務，呼籲市民切勿在沒有救生員的泳灘游泳；署方轄下的38個公眾游泳池，不會在本周四重開，而是由本月12日至16日起重開，但入場人數不超過5成，團體訓練時，連教練在內每組最多4人，教練要一直戴口罩。

市民本周四開始，在康文署室外運動場運動時可不佩戴口罩。另因應第二階段放寬社交距離措施，至本月19日開始，市民在室內體育處所做運動亦不必佩載口罩。

康文署另表示，由本月19日起，除上環文娛中心主要設施、大埔及西灣河文娛中心，其餘康文署表演場地轄下設施將放寬入座或使用人數，由原先的5成放寬至8成半，相連座位不得超過8個；在博物館舉行的公眾節目，包括香港電影資料館的電影節目，入座或使用人數限制同樣放寬至8成半。署方同日起亦會適度放寬博物館和公共圖書館等文化設施館的入場人數。

立法會選委會界別議員江玉歡，批評康文署未能周四重開泳池及全部泳灘的做法「離譜」，質疑政府內部有否協調，反問康文署人員過去一段日子在做什麼，為何事前未為重開泳池、泳灘做好準備。她指特首林鄭月娥今日公布泳池、池灘可於周四重開，不知道各部門事前有否溝通或協調。他指政府部門早應在第一階段放寬社交距離措施時，已要準備第二階段放寬工作，不應待特首提出再放寬時，才安排人手去做準備。

江玉歡又批評政府在推行社交距進措施上「無邏輯」，如之前泳池仍可開放時，泳池附設的露天按摩浴池就不准使用，因被視為非泳池部份，她反問浸露天按摩浴池風險，是否會被泳池游水高。

以下為2022年5月5日提供救生員服務的刊憲泳灘名單：

香港島：

深水灣泳灘

淺水灣泳灘

石澳泳灘

新界：

洪聖爺灣泳灘

銀礦灣泳灘

貝澳泳灘

麗都灣泳灘

更生灣泳灘

馬灣東灣泳灘

清水灣第二灣泳灘

銀線灣泳灘

廈門灣泳灘

蝴蝶灣泳灘

黃金泳灘

大埔龍尾泳灘