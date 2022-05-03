營救理大案6人被控暴動　1人認罪 (18:41)

庭上披露，認罪的陳亮希曾修讀職訓局青年學院電子級電腦工程職專文憑。承認案情指，2019年11月11起示威者發起「三罷」， 大批人士進佔理大，有人網上號召於18日上街組成戰線「營救」理大內人士。當晚9時起，大批人於油尖旺一帶聚集，警方及後在彌敦道與窩打老道交界與示威者對峙，遭示威者投擲約250枚汽油彈，警方則發射催淚彈驅散，於晚上11時許展開圍捕行動，包括陳亮希在內的231人被截停，陳亮希被搜出頭盔及生理鹽水等物品。

其餘5名被告否認一項暴動罪受審，分別為大學研究員歐育婷（23歲）、的士司機陳思朗（31歲）、攝影師朱兆輝（28歲）、學生梁家樂（18歲）及建築工人梁栢熙（25歲）。

控方開案陳辭指，案發前在理大發生的事眾所周知，該處一帶交通阻塞，但5人決心前往現場且沒有離開，當場被捕時被檢獲示威者裝備，即使無拍到各人的行為，足以證明他們在場參與暴動或起鼓勵作用。聆訊明（4日）續。