黃子悅初選案獲保釋　官引代表大律師稱首要目標完成學位並獲老師高度評價 (18:21)

判辭提及，律政司一方陳辭時指，黃子悅參與「35+初選」，多次表明對抗中共政府，爭取自由。即使黃有一宗暴動案在身，但她在訪問中不諱言稱要對抗中央。她在初選勝出後，曾稱政府以《港區國安法》為手段散播白色恐怖。控方續指，黃獲國際人士支持，包括名為平野雨龍的日本人。另黃子悅的twitter帳戶獲3.2萬人追蹤，telegram頻道亦有1310人訂閱，可見她獲保釋後會繼續作出危害國安的行為。

代表黃子悅的大律師陳辭時稱，黃子悅從未提倡港獨或國際制裁。她2012年曾參與學民思潮，但2016年解散後，未有跟從黃之鋒等人參與香港眾志，反而成立另一組織「教育實驗學社」。黃子悅於2020年4月退出該組織，她現時的首要目標是完成大學學位，有意於將來成為一名藝術治療師。