熱狗店長及女友剪掛國旗索帶認刑毁　保釋候判 (18:19)

兩名被告為報稱商人的趙漢祥（30歲）和學生黃淑欣（26歲），同被控於2021年4月1日，在偉倫街與南昌街交界處損壞屬於民建聯的23條索帶。

辯方呈上由齊柏林熱狗員工及親友為趙漢祥撰寫的求情信，讚賞他熱心助人、不拘小節，由他任店長的分店亦少有接獲投訴。辯方指，黃淑欣已完成護士高級文憑，正申請成為註冊護士，其成績優異，更獲護士學校校長寫信力證為好學生。

辯方又指，涉案國旗掛在馬路旁的圍欄上，有礙駕駛者視線，且該處與趙漢祥的熱狗店僅相距80米，基於旗幟或會遮擋店鋪，兩人才決定移除，不涉任何政治原因，兩人亦願意賠償。徐官關注，因阻礙駕駛者視線而犯案或構成合理辯解，辯方其後撤回有關說法。

案情指，民建聯當日下午在涉案地點擺街站，宣傳人大有關完善香港選舉制度的決定，其中一名助理聽到首被告稱「剪咗佢」，次被告則以剪刀剪斷繫上國旗的兩條索帶，並將旗扔在地上，助理與其他義工上前阻止，企圖拍低兩人犯案情況，即遭首被告阻擋，次被告則稱「我鍾意剪返屋企呀，唔得咩」，事件最終報警處理。警方調查後發現，現場有23條索帶、12面國旗散落在地。