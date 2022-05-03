「立場新聞」涉煽動案林紹桐擬不認罪冀10月審　官稱需盡快審訊倡換律師代表 (18:02)

3被告依次為Best Pencil（Hong Kong）Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱編輯的林紹桐（34歲），被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物。

控方表示，首被告未有代表到庭，但早前已將出庭通知信、轉介文件送達該公司位於觀塘的地址，及董事蔡東豪登記地址的信箱內。控方續稱，當時有職員取走私人物件，亦協助接收本案的文件。直至今日，公司的登記地址依然是該單位。法官郭偉健遂裁定，法庭已妥為送達文件，但首被告未有派人出席。

代表林紹桐的辯方大律師表示，林擬不認罪，只爭議涉案文章內容，希望可安排本年10月的審期，以免被告還押過長。郭官則關注，若首被告一直不出席，根據《區域法院條例》79a 條，會視作不認罪及繼續審訊，審期會或因此延長，故未有定下審期。郭官又稱，根據終院指引，此類案件需要盡快審訊，故希望辯方可安排於10月前審訊，或安排另一名律師代表被告。