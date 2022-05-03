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新冠疫情｜26公院非急症病房周五起恢復特別探訪　探訪者須打兩針及檢測陰性【附名單】 (17:19)

醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業今日（3日）在新型冠狀病毒疫情記者會公布，基於疫情漸趨平穩，從周五（6日）起，醫管局轄下26間醫院的非急症病房或部門將恢復探訪安排。

李立業表示，每名患者每星期可安排一至兩次探訪，每次由一名已登記訪客進行一節一小時探訪，探訪期間不能換人，病房職員會陸續聯絡家屬告知探訪及預約安排。

另外，探訪者須接種兩劑新冠疫苗滿14日、提供48小時內核酸檢測或24小時內快測陰性證明；如為新冠康復者，則可在3個月內豁免疫苗及檢測證明，但需提供感染及康復證明。李立業表示，會視乎疫情，逐步把探訪安排擴展至其他醫院及病房。

26間恢復探訪安排的醫院非急症病房或部門

港島東聯網

‧舂磡角慈氏護養院

‧律敦治醫院（只限老人科康復及延續護理病房、老人科療養病房）

‧東華東院

‧黃竹坑醫院

港島西聯網

‧葛量洪醫院

‧麥理浩復康院

‧大口環根德公爵夫人兒童醫院

‧東華三院馮堯敬醫院

‧東華醫院

九龍東聯網

‧靈實醫院

九龍中聯網

‧香港佛教醫院

‧九龍醫院（不包括精神科病房）

‧聖母醫院

‧東華三院黃大仙醫院

九龍西聯網

‧明愛醫院（只限懷義樓兒童發展復康部、懷明樓內科及老人科／骨科復康病房及紓緩治療病房）

‧北大嶼山醫院（只限延續護理病房）

‧瑪嘉烈醫院（只限荔景大樓）

‧仁濟醫院（只限綜合服務大樓骨科復康病房，以及內科延續護理部復康及療養病房）

新界東聯網

‧白普理寧養中心

‧沙田慈氏護養院 

‧北區醫院（只限4B療養及復康病房）

‧沙田醫院（不包括精神科病房）

‧大埔醫院（不包括精神科病房）

新界西聯網

‧博愛醫院（只限田家炳護養院）

‧小欖醫院

‧屯門醫院（只限H1紓緩治療病房及康復大樓，不包括日間病房）

新冠疫情專輯bit.ly/3s7mbbY

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