新冠疫情｜26公院非急症病房周五起恢復特別探訪　探訪者須打兩針及檢測陰性【附名單】 (17:19)

李立業表示，每名患者每星期可安排一至兩次探訪，每次由一名已登記訪客進行一節一小時探訪，探訪期間不能換人，病房職員會陸續聯絡家屬告知探訪及預約安排。

另外，探訪者須接種兩劑新冠疫苗滿14日、提供48小時內核酸檢測或24小時內快測陰性證明；如為新冠康復者，則可在3個月內豁免疫苗及檢測證明，但需提供感染及康復證明。李立業表示，會視乎疫情，逐步把探訪安排擴展至其他醫院及病房。

26間恢復探訪安排的醫院非急症病房或部門

●港島東聯網

‧舂磡角慈氏護養院

‧律敦治醫院（只限老人科康復及延續護理病房、老人科療養病房）

‧東華東院

‧黃竹坑醫院

●港島西聯網

‧葛量洪醫院

‧麥理浩復康院

‧大口環根德公爵夫人兒童醫院

‧東華三院馮堯敬醫院

‧東華醫院

●九龍東聯網

‧靈實醫院

●九龍中聯網

‧香港佛教醫院

‧九龍醫院（不包括精神科病房）

‧聖母醫院

‧東華三院黃大仙醫院

●九龍西聯網

‧明愛醫院（只限懷義樓兒童發展復康部、懷明樓內科及老人科／骨科復康病房及紓緩治療病房）

‧北大嶼山醫院（只限延續護理病房）

‧瑪嘉烈醫院（只限荔景大樓）

‧仁濟醫院（只限綜合服務大樓骨科復康病房，以及內科延續護理部復康及療養病房）

●新界東聯網

‧白普理寧養中心

‧沙田慈氏護養院

‧北區醫院（只限4B療養及復康病房）

‧沙田醫院（不包括精神科病房）

‧大埔醫院（不包括精神科病房）

●新界西聯網

‧博愛醫院（只限田家炳護養院）

‧小欖醫院

‧屯門醫院（只限H1紓緩治療病房及康復大樓，不包括日間病房）

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY